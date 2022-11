Wer die Buga in Mannheim kostenlos besuchen darf

Günstiger zur Bundesgartenschau (Buga) können im kommenden Jahr Inhaber eines Familienpasses oder eines Familienpasses plus. Das teilte Bürgermeister und Bildungsdezernent Dirk Grunert am Donnerstagabend im Bildungs- und Jugendhilfeausschuss des Gemeinderats mit. Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren in Begleitung zahlender Erwachsener gewähre die Buga generell kostenfreien Eintritt. Im

...