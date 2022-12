Mannheimer Morgen Plus-Artikel "Wir wollen helfen" So unterstützt die Musikhochschule "Wir wollen helfen"

Es ist in diesen Zeiten nicht schwer, in eine soziale Schieflage zu kommen. Die "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" will ansetzen, wo Hilfe nötig ist. Und holt dabei auch Akteure wie die Mannheimer Musikhochschule ins Boot.