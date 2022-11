Hilfe für Nachbarn in Not: „MM"-Hilfsverein hofft auf zahlreiche Spenden

Es werden täglich mehr Plastikkisten mit Post, der Stapel immer größer und größer, höher und höher. Was Matthias Bretschneider und sein kleines Team gerade erleben, können sie gar nicht in Worte fassen. Jedenfalls erreichen den Geschäftsführenden Vorsitzenden des „MM“-Hilfsvereins so viele Briefe von Menschen in Not und Bitten um Unterstützung durch die Aktion „Wir wollen helfen“ wie noch nie

...