Meisterliche Benefiz-Töne

Er wird den ganzen Vormittag am Flügel sitzen: Rudolf Meister, Präsident der Musikhochschule und schon weltweit als Solist mit mehr als 40 Orchestern auf der Bühne, steht im Mittelpunkt eines hochkarätigen Benefizkonzerts. Am Sonntag, 11. Dezember, um 11 Uhr spielen er und Dozenten der Musikhochschule im Rittersaal des Schlosses zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“.

Meister erhielt für seine pianistisch-interpretatorische Qualität der Aufführungen den BBC Music Award 2018. Damit bestätigt sich also erneut, was schon 30 Jahre der Berliner „Tagesspiegel“ über meister schrieb: „. . . manchmal stimmt es eben doch: nomen est omen“. Seit der 1963 in Heidelberg geborene Künstler 1987 an die Spitze der Musikhochschule berufen wurde, setzt Meister mit großem Engagement die 1987 von seinem Vorgänger Gerald Kegelmann begründete Tradition fort, sich stets am dritten Advent in den Dienst der guten Sache zu stellen.

Das Konzert ist für viele Besucher eine beliebte Gelegenheit, in der Vorweihnachtszeit einmal innezuhalten, in der besonderen Atmosphäre des Rittersaals ein besonderes Konzert mit ebenso besonderen Solisten zu erleben und zugleich die „MM“-Aktion zu unterstützen. Mit dem Erlös greift die Aktion „Wir wollen helfen“ plötzlich in Not geratenen Mannheimern unter die Arme und finanziert für ältere Menschen mit karger Rente und Kinder, für die es sonst an Weihnachten keine Bescherung gäbe, kleine Geschenke zum Fest.

Zwei Jahre musste das beliebte, stets am dritten Advent als Matinee im edlen Ambiente des Rittersaals stattfindende Benefizkonzert zwar wegen Corona abgesagt werden – aber nun ist es weder möglich.

Das erlesene kammermusikalische Programm ist in diesem Jahr dem 200. Geburtstag von Cesar Franck und Joachim Raff gewidmet. Außer Meister spielen die Professoren Stefan Arzberger (Violine I), Hideko Kobayashi (Viola) und Francis Gouton (Violoncello) sowie Sunyoung Park (Violine II) aus der Klasse der berühmten Violinistin Viviane Hagner.

Zunächst wird Meister am Flügel sitzen, um mit Stefan Arzberger die Sonate Nr. 2 A-Dur, op. 100 von Johannes Brahms zu spielen. Arzberger, ehemaliger stellvertretender Erster Konzertmeister des Gewandhausorchesters Leipzig, lehrt seit 2017 als Gast-Professor für Violine an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, er folgte mit Beginn des Wintersemesters 2021/22 aber auch einem Ruf als Professor für Violine und Frühförderung an die Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg.

Mit Francis Gouton am Violoncello stimmt er dann die Sonate A-Dur von Cesar Franckin der Fassung für Cello und Klavier an. Der französische Cellist Francis Gouton hat als Solist und Kammermusiker in den wichtigsten Musikzentren Europas, Asiens, Nord- und Süd- Amerikas sowie Australiens konzertiert. Seit 2020 unterrichtet er in Mannheim, gibt aber Meisterkurse in ganz Europa, Nord-und Südamerika sowie in Japan und China.

Größer wird die Besetzung dann bei der Klavierfantasie 207b (Klavier-Quintett) von Joachim Raff, bei der neben Rudolf Meister noch Stefan Arzberger, Sunyoung Park, die international renommierte japanische Bratschistin Hideko Kobayashi und Francis Gouton mitwirken.

Karten für das Konzert gibt es für 25 Euro im Vorverkauf im „MorgenForum“ bei Thalia in P 7 auf den Planken.