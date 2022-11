Klassische Klänge für die „MM“-Aktion

Ein derart hochkarätiges Konzert kann man selten erleben: Professoren der Musikhochschule, an der Spitze der renommierte Pianist und Präsident Rudolf Meister, sind am Sonntag, 11. Dezember, um 11 Uhr im Rittersaal des Schlosses zu hören. Mit dem Konzert stellen sich die Musiker, viele davon neben ihrer Lehrtätigkeit als Solisten weltweit unterwegs, erneut in den Dienst der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Konzert hat Tradition seit 1987, damals initiiert vom ehemaligen Rektor Gerald Kegelmann. Rudolf Meister wurde 1997 sein Nachfolger und engagiert sich seitdem gerne als Pianist ebenso wie als Programmgestalter. Zwei Jahre musste das beliebte, stets am dritten Advent als Matinee im edlen Ambiente vom Rittersaal stattfindende Benefizkonzert wegen Corona abgesagt werden – aber nun ist es weder möglich.

Das erlesene kammermusikalische Programm ist in diesem Jahr dem 200. Geburtstag von Cesar Franck und Joachim Raff gewidmet. Außer Meister spielen die Professoren Stefan Arzberger (Violine I), Hideko Kobayashi (Viola) und Francis Gouton (Violoncello) sowie Sunyoung Park (Violine II) aus der Klasse der berühmten Violinistin Viviane Hagner. Es erklingen von Johannes Brahms die Violinsonate Nr. 2 A-Dur, von Cesar Franck die Sonate A-Dur in der Fassung für Cello und Klavier sowie von Joachim Raff die Klavierfantasie 207b (Klavier-Quintett).

Karten für das Konzert gibt es für 25 Euro im Vorverkauf im „MorgenForum“ bei Thalia in P 7 auf den Planken. pwr