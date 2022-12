Farbgewaltige Bilder für den guten Zweck

Sie reagiert „völlig überrascht und maximal begeistert“, freut sich Sabine Emmer: „Schließlich habe ich noch nie etwas gewonnen!“ Doch nun gewann die Medizinerin ein Werk des Mannheimer Künstlers Dietmar Brixy. Der veranstaltete anlässlich seiner Ausstellung wieder eine Benefiztombola, die Spenden von immerhin 10 000 Euro, davon 8000 für die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, erbrachte.

Ihr Vater war Vorsitzender des Schwetzinger Kunstvereins, und sie hat ihm schon als Schülerin geholfen, Gemälde aufzuhängen, erzählt Sabine Emmer. Seit Jahren kommt sie zu den Ausstellungen von Dietmar Brixy in dem von ihm aufwendig restaurierten Alten Pumpwerk in Neckarau und hat auch schon eines seiner Bilder gekauft. Aber dass sie mal ein Brixy-Werk gewinnen würde, hätte sie nie erwartet. Doch schon seit Jahren stellt der Maler stets eine seiner aktuellen Arbeiten für eine Benefizverlosung zur Verfügung. „Journey“ lautet der Titel seiner neuen Werkserie, farbgewaltig mit vielen leuchtenden orangenen, grünen, gelben und blauen Tönen, kraftvollen und dynamischen Konturen, die verschiedene Vegetationsformen ebenso wie aufgebrochene Erdflächen andeuten.

Seine expressiv-lebendigen Werke haben wieder viele Interessierte angezogen: Mehr als 4000 Besucher kamen an den vier Wochenenden, an denen er das denkmalgeschützte Gebäude, in dem er arbeitet und mit seinem Partner David Richardson wohnt, öffnete. „Durch viele Fernsehberichte haben wir inzwischen auch stark überregionales Publikum – von Baden-Baden bis Frankfurt, sogar einige Schweizer“, erzählt er: „Viele begeistert das Gesamtkunstwerk aus Gebäude und meiner Malerei“, freut er sich.

Von seinem Erfolg wolle er aber gerne der Gesellschaft etwas zurückgeben, betont der Künstler. „Ich weiß ja, dass alle höhere Kosten haben und es dadurch gerade armen Menschen noch schlechter geht, aber für mich war ein tolles Jahr“, so Brixy. Dabei unterstütze er besonders gerne die „MM“-Aktion, „weil ich weiß, dass da genau kontrolliert wird, ehe jemand Geld bekommt“, so Dietmar Brixy, und weil sie vor Ort in Mannheim helfe.

Den Tombola-Erlös von knapp 700 verkauften Losen stockte er auf 8000 Euro auf, wovon er den größten Anteil von 6000 Euro an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ spendet und weitere 2000 Euro an Juliane Huber übergab, die Leiterin der Freien Kunstakademie Mannheim, einer privaten Kunstakademie in den Räumen des Herschelbads. Sie zeigt gerade in S 4,17 die Ausstellung „Neue AnSichten“ mit plastischen Arbeiten von zehn Studenten und Absolventen, zu der dann noch ein Katalog erscheinen soll.

Erneut begeisterte Brixy die befreundete Kunstsammlerin Marie-Luise Brune, seine Spende an die „MM“-Aktion aufzustocken. Sie stellte daher gerne weitere 2000 Euro für „Wir wollen helfen“ zur Verfügung. So initiierte er unter dem Strich zusammen Spendengelder von 10 000 Euro. „Ich denke einfach, in der derzeit schwierigen Zeit muss man auch Zeichen setzen, dass man gerne bereit ist, zu helfen“, so Brixy.