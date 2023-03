OB-Wahl Mannheim: Bewerbungen ab 18. März einreichbar

Mannheim. Die Stellenausschreibung für die OB-Wahl in Mannheim wird am Freitag, 17. März, veröffentlicht. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, können somit Bewerbungen frühestens am 18. März um 0 Uhr schriftlich bei der Stadt eingereicht werden - bei der Geschäftsstelle des Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses in E5.

Reihenfolge des Eingangs hat Bedeutung

Die Stadt weist daraufhin, dass vorher eingehende Bewerbungen nicht berücksichtigt werden dürfen. Bewerbungsschluss ist am 22. Mai um 18 Uhr. Die erforderlichen Anlagen können innerhalb der Einreichungsfrist nachgereicht werden. Innerhalb dieser Frist können Bewerbungen auch wieder zurückgenommen werden.

Die Reihenfolge des Bewerbungs-Eingangs bestimmt die Reihenfolge auf dem Stimmzettel. Bei gleichzeitigem Eingang bestimmt das Los. Alle Bewerbungen, die bis zum 20. März vor 7.30 Uhr im Hausbriefkasten von E 5 (andere Briefkästen der Stadtverwaltung sind nicht zulässig) ankommen, gelten als gleichzeitig eingegangen. Ebenfalls als gleichzeitig eingegangen gelten Bewerbungen, die nach Dienstschluss und vor 7.30 Uhr des nächsten Arbeitstags im Briefkasten eingehen.

Für Fragen zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters oder der neuen Oberbürgermeisterin steht das Wahlbüro der Stadt Mannheim telefonisch 0621/293-9566 oder per E-Mail an wahlbuero@mannheim.de zu Verfügung. Die Wahl findet am 18. Juni statt.

Der amtierende Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) tritt nach 16 Jahren im Amt nicht mehr zur Wiederwahl an.