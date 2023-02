Mannheims Grüne nominieren Fojkar für Oberbürgermeister-Wahl

Raymond Fojkar (Grüne). © Grüne

Mannheim. Mannheims Grüne haben am Mittwochabend ihren Stadtrat Raymond Fojkar als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl nominiert. Auf einer internen Mitgliederversammlung vereinte Fojkar nach einer Aussprache 66 Ja-Stimmen auf sich. Acht Mitglieder stimmten gegen den 59-Jährigen, vier enthielten sich. Diese Zahlen bestätigten am Abend unter anderem Vertreter aus der Kandidatenfindungskommission auf Anfrage. Die Findungskommission der Grünen hatte der Parteibasis Fojkar am Abend vorgeschlagen.

Vierter Bewerber

Fojkar tritt bei der Wahl am 18. Juni gegen den SPD-Kandidaten und Fraktionsvorsitzenden Thorsten Riehle und Kämmerer Christian Specht an, der als gemeinsamer Kandidat von CDU, FDP und ML ins Rennen geht. Für die Linke kandidiert die Krankenschwester Isabell Belser. Der Grüne Fojkar sitzt seit 2009 für seine Fraktion im Gemeinderat und ist dort unter anderem als Gesundheits- und Sozialpolitiker in Erscheinung getreten.

Bei der Oberbürgermeisterwahl am 18. Juni benötigt ein Kandidat oder eine Kandidatin im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Gelingt das niemandem, gibt es drei Wochen später, am 9. Juli, einen zweiten Wahlgang, bei dem die einfache Mehrheit ausreicht.