CDU-Politiker Christian Specht tritt bei OB-Wahl in Mannheim an

Mannheim. Der CDU-Politiker und Erste Bürgermeister Christian Specht will Oberbürgermeister von Mannheim werden. Wie er am Freitag bekanntgab, kandidiert der 56-Jährige bei der Wahl am 18. Juni.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Jurist Specht ist als Dezernent zuständig für Finanzen, Beteiligungsvermögen, IT sowie Sicherheit und Ordnung. Als Erster Bürgermeister ist er zudem Stellvertreter von Amtsinhaber Peter Kurz, der nach zwei Amtszeiten auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Specht, den auch FDP und Mannheimer Liste unterstützen wollen, ist der zweite Bewerber um das Amt. Anfang Januar hatte bereits Thorsten Riehle, der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Gemeinderat, erklärt, dass er antreten werde.

Amtsinhaber Peter Kurz von der SPD hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass er für eine weitere Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung steht und daher bei der Wahl nicht antritt. Der 60-Jährige nannte sowohl persönliche als auch inhaltliche Gründe für seinen Entschluss.