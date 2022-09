Ein halbes Dutzend Turley-Gebäude vor Zwangsversteigerung

Sonnenschein, Jazz, Kinderprogramm und leckeres Essen: Die Besucher des Turley-Fests am Samstagnachmittag auf der Konversionsfläche in der Neckarstadt-Ost zeigten sich überwiegend bester Laune. Doch just an dem Tag, der eigentlich zum Feiern reserviert war, veröffentlichte das Onlineportal Neckarstadtblog eine Nachricht, die noch für viel Gesprächsstoff bei den mittlerweile rund 800

...