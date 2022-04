Das „Nein“ auf die Frage, ob sie denn nun mit der Buga ihren Frieden gemacht habe, kommt bei Ursel Risch prompt und ohne Zögern. Und die Begründung gleich hinterher: „Werfen Sie doch nur einmal einen Blick in die Feudenheimer Au!“ Die Tränen würden ihr kommen, sagt die durchaus sturmerprobte Kämpferin in Sachen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, wenn sie sich die Zerstörungen in dem

...