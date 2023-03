Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Ein ausgestorbener Hauptbahnhof in Mannheim: Wo sich sonst die Fahrgäste drängeln, herrscht Ruhe: Ein Rundgang durch den Mannheimer Hauptbahnhof während des bundesweiten Warnstreiks. Zu tun gibt es hier nicht viel - nicht mal die Taxifahrer profitieren vom Streik

Ludwigshafener Hochstraßen - Neues zu Baubeginn, Kosten und Förderung: Das marode Hochstraßensystem hält Ludwigshafen in Atem. Während der Bauausschuss am Montag einen wichtigen Schritt ermöglichte, hat die Stadt eine neue Kostenschätzung und weitere Details veröffentlicht

Verkehrsversuch in Mannheim: Markierungen am Stadthaus entfernt: In der Mannheimer Innenstadt hat der Abbau der Markierungen des Verkehrsversuchs begonnen. Los ging es am Stadthaus. Die Stadtverwaltung erklärt auf Anfrage, wie es weiter geht - und warum sich alles bis in den Mai zieht

Beschäftigte in Viernheim : Der Warenhauskonzern Galeria ist vorerst gerettet. Trotzdem sollen 47 Filialen geschlossen werden. Darunter ist auch Viernheim. Das wollen die Beschäftigten dort nicht hinnehmen. Das sind ihre Forderungen

Wie der Kandidat-O-Mat für Mannheim entsteht: Die OB-Wahl rückt häher: Gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung, dem SWR und dem „Mannheimer Morgen“ haben Mannheimer Jugendliche die Thesen für den Kandidat-O-Mat zusammengestellt. Wie geht es nun weiter?

Einsatzkräfte bei Suchaktion am Rheinauer See bedrängt? Fall landet vor Gericht: Im vergangenen Sommer löst das Verschwinden eines 68-Jährigen am Rheinauer See einen Großeinsatz aus. Vor Gericht steht jetzt der Besitzer der Mannheimer Wakeboardanlage, weil er Feuerwehr und Polizei behindert haben soll

Dieter Nuhr im Mannheimer Rosengarten: Stets plaudernd auf dem Sprung: Fettnäpfchen ziehen ihn magisch an: Kabarettist Dieter Nuhr begeistert sein Publikum mit „Kein Scherz“ im ausverkauften Mannheimer Rosengarten. Vehement lehnt er wabernde Weltuntergangsstimmung ab

