Mannheimer Morgen Plus-Artikel Innenstadt Verkehrsversuch in Mannheim: Markierungen am Stadthaus entfernt

In der Mannheimer Innenstadt hat der Abbau der Markierungen des Verkehrsversuchs begonnen. Los ging es am Stadthaus. Die Stadtverwaltung erklärt auf Anfrage, wie es weiter geht - und warum sich alles bis in den Mai zieht