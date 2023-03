Wird Jussi Tapola neuer Trainer der Adler Mannheim?

Mannheim. Jussi Tapola wird ab der kommenden Saison Trainer der Adler Mannheim. Das berichten zumindest finnische Medien. Der 48-Jährige Finne kommt von Tappara Tampere. Den finnischen Topclub hat Tapola nicht nur zu drei Meistertiteln geführt, sondern auch zum Erfolg in der Champions Hockey League.

Dass der Name in der Gerüchteküche auftaucht, kommt für die Adler zur Unzeit, wollen sie sich doch auf die laufenden Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga konzentrieren. Erst am Sonntag hatten sie sich mit einem 3:2-Erfolg im sechsten Viertelfinalspiel bei den Kölner Haien für das Halbfinale qualifiziert, das am Freitag (19.30 Uhr) in Ingolstadt beginnt.

Entsprechend zurückhaltend äußerte sich Sportmanager Jan-Axel Alavaara, als er am Montag mit dem Namen Tapola konfrontiert wurde: "Wir haben den Namen von seinem Berater auf den Tisch bekommen. Darüber hinaus werden wir uns nicht zu Spekulationen äußern."