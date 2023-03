Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Kommt das neue Bauhaus in Mannheim-Franklin noch dieses Jahr?: Im Columbus-Quartier des neuen Mannheimer Stadtteils Franklin entsteht ein grünes Gewerbegebiet. Bauhaus will ein Fachzentrum bauen, Segmüller ein Möbelhaus. Wir erklären, was genau geplant ist

Was Reisende zum Streik am Montag wissen sollten: Wer für den geplanten Streiktag am Montag Flug- oder Bahntickets hat, kann sich jetzt schon um eine Alternative kümmern

Macher geben neues Werk für "Mannheim liest ein Buch" bekannt: Die erste Auflage von „Mannheim liest ein Buch“ mit Tahas „Beschreibung einer Krabbenwanderung“ ist zu Ende. NTM-Intendant Christian Holtzhauer und Germanistikprofessor Thomas Wortmann bilanzieren - und blicken nach vorn

Sieben Fakten, die Sie über die Zeitumstellung wissen müssen: Wann wird die Zeitumstellung abgeschafft? Welche Zeit wäre besser? Und sparen wir damit wirklich Energie? Diese Fragen stellen wir uns immer wieder. Dieser Überblick macht Sie zum Experten

David Maier über die Rückkehr des Vereinsheims an den Wohlfühlort Mannheim: Der Sänger des multimedialen Pop-Projekts spricht über die ausverkaufte Show in der Alten Feuerwache am 26. März. Diese wird zur Abschiedsvorstellung der Gründungsmitglieder Tommy Baldu und Haegar

Konsequenzen für Schlag ins Gesicht?: Die Gewalt- und Lärm-Exzesse beim Mathaisemarkt-Festzug vom 5. März sind weiterhin Thema in Schriesheim. Der tätlich angegriffene Vize-Bürgermeister Michael Mittelstädt hat inzwischen Strafanzeige gestellt

