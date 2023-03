Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

So begründet der OB das Ende des Verkehrsversuchs in Mannheim: Peter Kurz zum Ende des Verkehrsversuchs: Er argumentiert anders als sein Dezernent und SPD-Kollege Ralf Eisenhauer, verweist auf ein Urteil aus Berlin und kann manche Stimmen aus dem Handel nicht nachvollziehen

OB-Wahl Mannheim: Das sagen die Kandidaten zum Verkehrsversuch: Ab Montag ist der Verkehrsversuch Geschichte. Dann fallen die Schranke und der Fußgängerbereich in der Fressgasse sowie alle anderen Maßnahmen weg. Das denken die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl darüber

Hochstraße Süd in Ludwigshafen: Rückbau alter Stützfundamente hat begonnen: Es tut sich was an der Hochstraße Süd in Ludwigshafen: Für den Bau der neuen Brücke haben die vorbereitenden Baumaßnahmen begonnen. Dadurch werden einige Parkplätze wegfallen

Georg Müller bleibt MVV-Chef: Wichtige Weichenstellung bei der MVV Energie AG: Der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden wird verlängert. Das hat der Aufsichtsrat im Vorfeld der Hauptversammlung entschieden. Dennoch bleibt eine Frage offen

Erneut Blockade von Klimaaktivisten in Mannheim: Nur wenige Stunden nachdem sich drei Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ am Donnerstagmorgen auf die Mannheimer Fressgasse geklebt hatten, haben am späten Donnerstagnachmittag Aktivisten der Gruppe den Mannheimer Friedrichsplatz blockiert

