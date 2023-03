Gimmeldinger Mandelblüte: Termine stehen fest

Neustadt / Weinstraße. Die Gimmeldinger Mandelblüte wird an zwei Wochenenden Ende März und Anfang April gefeiert. Wie die Stadt Neustadt mitteilt, findet das Fest am 24. bis 26. März sowie am 31. März bis 02. April. Mit seinen Feierlichkeiten zur Mandelblüte läutet das Weindorf traditionell die Pfälzer Weinfestsaison ein.

Anreise: Neustadt empfiehlt ÖPNV

Die Stadt teilt mit, dass die "Gimmeldinger Mandelblüte 20.23", so die Eigenbezeichnung, dieses Jahr mit einem neuen Konzept stattfindet, das aber noch nicht bekannt gegeben wurde. Je nach Wetterlage haben verschiedene Weingüter im Neustadter Ortsteil Gimmeldingen auch unter der Woche als Straußwirtschaften geöffnet.

Das Angebot wird an den Festwochenenden mit weiteren Ausschankstellen und einem kulinarischen Angebot sowie Kunsthandwerk und typisch pfälzischen Produkten ergänzt. Bei der Anreise wird auf die öffentlichen Verkehrsmittel gesetzt. Die Vorstellung eines Parkraumkonzeptes steht noch aus.