Mindestlohn Zollbeamte kontrollieren in Heidelberg Cafés und Geschäfte

Plötzlich ist was los am Heidelberger Uniplatz: Zollbeamte rücken an und kontrollieren Bäckereien, Geschäfte und Gastronomie: Im Mittelpunkt der Fahnder steht die Frage: Wird der Mindeslohn gezahlt?