Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doppelte Wahl für Specht? Amtszeit von Mannheims Kämmerer endet: Christian Specht (CDU) will Oberbürgermeister von Mannheim werden. Bei einer Niederlage will er aber Kämmerer bleiben. Jetzt gibt es einen möglichen Wahltermin für den Bürgermeister-Posten. Die CDU muss zweigleisig planen.

Kehrtwende bei Waldhof-Präsident Beetz in Sachen Stadionpläne: Waren es die massiven Proteste der Waldhof-Fans, der lokalpolitische Druck oder beides zusammen? Die SVW-Bosse haben ihre umstrittenen Stadionpläne bei der Zuschauerzahl nach oben korrigiert.

20-Jähriger aus Mannheim im Vergewaltigungsprozess verurteilt: Er soll eine Zwölfjährige brutal auf dem Jüdischen Friedhof vergewaltigt haben. Ein anderes Mädchen misshandelte er in Ludwigshafen. Nun fiel am Landgericht Frankenthal das Urteil.

Mannheim Forum - Was Studierende über Europa denken: Studentinnen und Studenten der Uni erwarten beim Mannheim Forum 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Neben dem kosovarischen Ministerpräsident wird auch eine prominente deutsche Spitzenpolitikerin Mannheim besuchen - und die Tagung eröffnen

Fuchs Petrolub fährt auf Sicht: Der Mannheimer Konzern legt für 2022 gute Ergebnisse vor, der Umsatz liegt erstmals über drei Milliarden Euro. Auf der Prognose lasten steigende Personal- und Frachtkosten

Spannende Abstimmung über verkaufsoffene Sonntage erwartet: Am Dienstag entscheidet der Mannheimer Gemeinderat über drei Erlebniswochenenden mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt. Vorab hat der Hauptausschuss darüber beraten. Warum die Abstimmung spannend werden könnte

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date.