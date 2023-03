Bauarbeiten Hochstraße Süd in Ludwigshafen: Rückbau alter Stützfundamente hat begonnen

Es tut sich was an der Hochstraße Süd in Ludwigshafen: Für den Bau der neuen Brücke haben die vorbereitenden Baumaßnahmen begonnen. Dadurch werden einige Parkplätze wegfallen