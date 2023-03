Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Beetz-Pläne für Waldhof-Stadion stoßen auf heftigen Gegenwind: Beim Elversberg-Spiel Pfiffe und Protestplakate, Kritik auch vom Fan-Dachverband und Unverständnis bei der Stadt Mannheim - das sind erste Reaktionen auf die Stadion-Pläne von Waldhof-Präsident Beetz

Mannheimer Strandbadsaison kurz vor Start - diese Regeln gilt es zu beachten: Keine Hunde, Grillen nur an dafür vorgesehenen Plätzen! Wenige Tage vor Beginn der Strandbadsaison in Mannheim-Neckarau weist die Stadt auf die zahlreichen Regelungen hin. Tiere spielen eine wichtige Rolle

Totschlag-Prozess in Mannheim: Staatsanwaltschaft fordert mehrjährige Haftstrafen: Im Juli 2022 starb der polnische Zeitarbeiter Piotr W. in der Neckarstadt-West. Zwei seiner ehemaligen Mitbewohner müssen sich wegen Totschlags seit Januar vor Gericht verantworten. Und doch bleibt unklar, ob sie W. tatsächlich lebensgefährlich verletzt haben

Ludwigshafen: Asylbewerber ziehen in Notunterkunft in der Wattstraße ein: In Ludwigshafen sind alle Quartiere für Schutzsuchende belegt, deswegen wird die Notunterkunft in der Wattstraße aktiviert. Sozialdezernentin Steeg schließt die Nutzung bestimmter Gebäude aus

Waldhof Mit dem 2:1 gegen Tabellenführer SV Elversberg tankt der SV Waldhof Selbstvertrauen im Aufstiegsrennen, muss nun aber bei Aufsteiger Bayreuth nachlegen. Grundsätzlich hat es der März für die Mannheimer in sich

Sozialgericht Speyer - Corona-Infektion als Arbeitsunfall? Das Sozialgericht Speyer hat die Klage eines Angestellten abgewiesen. Die Ansteckung im Büro sei nicht beweisbar und auch im privaten Bereich möglich gewesen. Eine Haftung der Unfallkasse bestehe daher nicht

