Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das plant der Mannheimer Handel in der City: In der Mannheimer Innenstadt gibt es jedes Jahr im Oktober einen verkaufsoffenen Sonntag. Der Handel hätte gerne mehr davon, doch die Hürden dafür sind hoch. In diesem Jahr könnte es vielleicht klappen

Warnstreik am Montag: Mannheimer stehen bei Bürgerdiensten vor verschlossenen Türen: Ob mit oder ohne Termin: Mannheimerinnen und Mannheimer haben am Montag erst wegen des Zettels an der geschlossenen Tür des Bürgerzentrums von dem Streik bei den Bürgerdiensten erfahren. Nicht alle zeigten Verständnis

Prozessbeginn nach Autoattacke in Mannheim: „Er weiß nicht, wie er damit leben soll“: Am 12. Juni 2022 rammt ein Auto vier Radfahrer im Mannheimer Stadtteil Neckarau. Zwei von ihnen sterben. Nun steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. In der Verhandlung geht es vor allem auch um die Frage, ob der Beschuldigte schuldfähig war - oder dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht wird

Stadionfrage in Mannheim: Waldhof-Fans kritisieren Beetz-Pläne: Bernd Beetz, Präsident des SV Waldhof Mannheim, plant ein neues Stadion für 15.000 Zuschauer. Davon sollen bis zu 2500 Plätze Business-Sitze sein. Das kommt bei den Fans nicht gut an. Sie fordern ein Mitspracherecht

Felix Lobrecht verrät in Mannheim, warum er sich noch mal neu verliebt hat: Bei der Fragerunde zur Filmadaption seines Romans "Sonne und Beton" spricht der Comedy-Star über eine mögliche Fortsetzung, eklige Sprache wie das N-Wort und Filmgras

Einbürgerungsfeier in Mannheim: „Ich habe das Gefühl, ich gehöre hierher“: Insgesamt haben 1018 Neubürgerinnen und Neubürger haben 2022 in Mannheim den deutschen Pass erhalten. Oberbürgermeister Kurz hat nun einen Teil von ihnen im Mannheimer Schloss zu einer Einbürgerungsfeier begrüßt

Insgesamt haben 1018 Neubürgerinnen und Neubürger haben 2022 in Mannheim den deutschen Pass erhalten. Oberbürgermeister Kurz hat nun einen Teil von ihnen im Mannheimer Schloss zu einer Einbürgerungsfeier begrüßt Die Saison-Überraschung bei den Adlern Mannheim: Er ist erst 20 Jahre alt, doch Adler-Torwart Arno Tiefensee hat eine Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga gespielt, die im Vorfeld nur wenige von ihm erwartet haben. Vor allem seine Statistiken sind beeindruckend

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date