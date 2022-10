Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Notärzte zeigen, wies geht: Warum jeder sofort beim Herzstillstand helfen sollte: Wie eine Herzdruckmassage funktioniert, warum die meisten sich nicht trauen und warum es so wichtig ist, selbst Hand anzulegen zeigen Mannheimer Notärzte auf dem Alten Meßplatz

Speyerer Ehepaar spricht offen über nicht monogame Beziehung - und Mats Hummels: Die beiden Speyerer Julia und Christoph Gass sprechen in ihrem Podcast "Eheplus" über ihre offene Partnerschaft und was der BVB-Fußballer damit zu tun hat

75 Jahre Ursulinen-Gymnasium in Mannheim: Kein Haus, keine Möbel, kein Geld: Als die Ursulinen-Schwestern 1947 ihr Projekt Schulneugründung starteten, waren die Herausforderungen groß. 75 Jahre später ist das Ursulinen-Gymnasium fest etabliert

Mannheims Kinder-Uni macht das Unsichtbare wieder sichtbar: Etwa 180 Mädchen und Jungen nehmen an der Kinder-Uni in den Reiss-Engelhorn-Museen teil. Zusammen mit dem LKA kommen sie dabei einem Einbrecher auf die Spur

Poetry-Slam-Künstler Nektarios Vlachopoulos begeistert in der Alten Feuerwache Mannheim: Der ehemalige deutsche Meister im Poetry Slam Nektarios Vlachopoulos begeistert in der Alten Feuerwache Mannheim mit dem Programm "Das Problem sind die Leute" und der Tatsache, dass er uns seine Storys zu Ende denken lässt

"Pures Gold" - Unterwasserausstellung in Ludwigshafen mit Plastikmüll: Im ehemaligen Hallenbad Nord in Ludwigshafen möchte eine Unterwasserausstellung für weggeworfenes Plastik sensibilisieren. Das Besondere: Der Müll glänzt goldfarben

„Lord of the Dance“ im Mannheimer Rosengarten: Im Rahmen der Jubiläumstour „25 Years of Standing Ovations“ gastierte Michael Flatleys „Lord of the Dance“ im Mannheimer Rosengarten zweimal vor ausverkauftem Haus

