Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Das ist über die neuen Eigentümer auf Mannheims Turley-Areal bekannt: Ein Mannheimer Baustoffhändler, ein Mannheimer Immobilien-Unternehmer und eine GmbH aus Köln, die ganz überraschende Verbindungen hat - ein Überblick über die neuen Eigentümer der versteigerten Turley-Häuser.

Hund findet nach Missbrauch neue Heimat: Es ist ein Vorfall, der im Neckar-Odenwald-Kreis und darüber hinaus für Entsetzen sorgt. Ein Hund wird mit Steinen beschwert im Fluss angekettet. Sein Leben hat er einem couragierten Polizisten zu verdanken.

Gibt es die perfekte Wohnung in Mannheim? Wohnraum ist schon lange knapp. Auch in Mannheim. Eine passende Wohnung zu finden, wird immer schwieriger, warnen Experten.

SV Waldhof Mannheim erhält Geldstrafe in Höhe von 17.300 Euro wegen Fans: Bei zwei Spielen haben sich Anhängerinnen und Anhänger des SV Waldhof danebenbenommen. Der Verein muss nun eine hohe Strafe zahlen.

Warum Waldhof-Trainer Neidhart auf einen Auswärtssieg wetten würde: "Irgendwann reißt jede Serie", hofft Waldhof-Trainer Christian Neidhart vor dem Spiel am Samstag beim SC Freiburg II. Die Mannheimer wollen endlich ihren ersten Auswärtssieg der Saison landen.

Deckeneinsturz in Ludwigshafener Kita: Eltern beklagen "Modernisierungsstau“ in Einrichtungen: Während der Stadtelternausschuss marode Zustände in den Ludwigshafener Kitas beklagt, sitzt der Schock ob der eingestürzten Decke in der KTS Nord noch tief. Etwaige Sanierungen sind aber nicht das einzige Problem.

Bald rollen Wasserstoff-Busse durch Heidelberg: Voraussichtlich ab 2024 sollen die ersten wasserstoffbetriebenen Gelenkbusse durch Heidelberg und die Region rollen. Im Heidelberger Westen ist am Freitag der Baubeginn für einen Wasserstoffbetriebshof gefeiert worden.

