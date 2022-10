"Pures Gold" in Ludwigshafen: Unterwasserausstellung mit Plastikmüll

Im ehemaligen Hallenbad Nord sang der Schwegenheimer Chor „Spirit of Sounds“ am Samstagnachmittag um kurz nach 17 Uhr den Gospel-Song „Amen“. Die 40 Besucher hörten andächtig zu. Der Anlass für das kleine Konzert in der LUcation, so der Name des städtischen Baudenkmales, war die Vernissage der neuen Unterwasser-Ausstellung „Pures Gold“. Es handelt sich dabei um eine Ergänzung zur vorhandenen

...