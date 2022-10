Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Nach 2:3 in Freiburg herrscht beim SV Waldhof Krisenstimmung

Auswärts nur ein Punktelieferant: Die Misere in der Fremde beim SV Waldhof nimmt nach dem 2:3-Niederlage in Freiburg erschreckende Ausmaße an. Vor dem Pokal-Spiel gegen Nürnberg ist die Stimmung im Keller