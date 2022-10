Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wie der geplante Kiosk am Ufer in Mannheim-Neckarstadt-West ausgestaltet wird: Noch stehen nicht alle Details fest, aber einige Punkte wurden bei den Planungen bereits festgezurrt. Welche das sind, wurde jetzt im Bezirksbeirat vorgestellt.

Seggema Kerwe: Start am Samstag, verkaufsoffen am Sonntag: Sie gibt es noch, die Seckenheimer Kerwe, am Traditions-Wochenende zum dritten Sonntag im Oktober. Nach zwei Jahren Pause haben die Seckenheimer und Freunde viel gefeiert.

Wie Social Body Buildung in Mannheim-Jungbusch funktioniert: Vier Jahre "Utopolis"-Kultur- und Sozialarbeit sind so etwas wie "Social Body Building" für den Mannheimer Stadtteil Jungbusch. Wie das funktioniert und welche Ergebnisse herauskamen, zeigt das Künstlerhaus Zeitraumexit.

Unruhe bei Alstom in Mannheim: Betriebsrat und IG Metall kritisieren das Unternehmen scharf. Ist die technologische Exzellenz in Gefahr? Was hinter den Kulissen los ist.

10 Secondhand-Shops in Mannheim und Umgebung: Ob günstige Kinderkleidung, bezahlbare Handtaschen-Klassiker oder Mode-Schätze aus vergangenen Epochen. Vintage-Fans können in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen in zahlreichen Secondhand-Shops "thriften" gehen.

