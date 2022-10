Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Durch Franklin fährt bald das modernste Fahrzeug der Stadt: Der Bus kann bis zu 22 Personen transportieren, schafft bis zu 40 Stundenkilometer - und kommt ohne Fahrer aus: 2024 soll er durch Mannheims jüngsten Stadtteil rollen. Die Vorbereitungen laufen bereits.

Turley-Versteigerung in Mannheim - das wurde für die ersten Gebäude gezahlt: Zwangsversteigerung in Mannheim: Im Kulturhaus Käfertal liefern sich zwei Bieter einen langen Wettstreit um ein Turley-Gebäude. Und ein unerwarteter Gast taucht auf.

Neuenheimer Feld in Heidelberg Das Neuenheimer Feld besitzt einen Bebauungsplan aus dem Jahr 1961. Der soll nun durch einen neuen ersetzt werden. Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend einen Aufstellungsbeschluss gefasst.

MVV gibt Entlastung beim Gaspreis weiter: Die Gasbeschaffungsumlage fällt weg, die Mehrwertsteuer sinkt - davon profitieren Kunden der MVV Energie rückwirkend zum 1. Oktober. Auch andere regionale Versorger reagieren.

Kostenlose Tampons und Binden an der Hochschule Ludwigshafen: An der HWG Ludwigshafen sind Periodenprodukte ab sofort frei zugänglich verfügbar. Damit sollen Tampons und Binden nicht nur kostenlos sein, sondern auch das Tabuthema Menstruation sichtbar gemacht werden.

Mannheimer Haltestelle Rathaus/rem lange gesperrt: Rund 4300 Menschen steigen täglich an der Haltestelle Rathaus/rem ein oder aus. In den nächsten Monaten wird sich das ändern. Bauarbeiten zwingen die Linien 2 und 6 zu Umwegen.

Kinder trainieren mit Handball-Stars in der SAP Beim Aktionstag des DHB in der Mannheimer SAP Arena konnten die Kinder aus der Almenhof-Grundschule von den Handball-Nationalspielern Luisa Schulze und Sebastian Heymann lernen. Mit der Aktion wurde ein Ziel verfolgt.

Fahrtausfälle und Verspätungen im Netz der rnv: Im Stadtgebiet Mannheim sowie im gesamten Netz der rnv kommt es vermehrt zu Fahrausfällen und Verspätungen. Gleich mehrere Gründe machen es dem Verkehrsbund schwer.

