Speyerer Ehepaar spricht offen über nicht monogame Beziehung - und Mats Hummels

In einer sich emanzipierenden Gesellschaft steigt die Sichtbarkeit alternativer Lebenskonzepte. Julia und Christoph Gass sprechen in ihrem Podcast "Eheplus" über ihre nicht monogame Partnerschaft und was der BVB-Fußballer damit zu tun hat