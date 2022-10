Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Theater muss Millionen-Kredit aufnehmen: Die Mannheimer Stadtverwaltung hat ihre Planungen für den Haushalt 2023 vorgestellt. Es geht um hohe Kosten für die Theatersanierung - und um Pläne für eine neue Steuer in der Stadt

Haftentlassung des mutmaßlichen Mörders aus Ludwigshafen beschäftigt Landtag: Am 11. November will der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin die Geschehnisse der vergangenen Woche im Rechtsausschuss thematisieren. Allerdings hat das Ministerium keine Handhabe in der Sache

Vier Sekunden pro Maß Bier: Zum ersten Mal an einem neuen Standort und nach zwei Jahren Corona-Pause findet das Oktoberfest in Mannheim wieder statt. Zwar sind die meisten Abende schon ausverkauft, es gibt jedoch noch freie Plätze an einem attraktiven Abend

Frau stirbt nach Unfall mit flüchtigem Verursacher auf A6 bei Mannheim: Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die den Unfall zwischen Mannheim und Viernheim am Sonntagabend beobachtet haben und Hinweise auf den weißen Kastenwagen geben können

Neuer Sportchef? Auf dem Weg zurück in die Spitze der Handball-Bundesliga planen die Rhein-Neckar Löwen den nächsten Zug

Verstärkte Polizeikontrollen in Mannheim und der Region: Das Polizeipräsidium Mannheim plant am heutigen Dienstag eine Vielzahl von Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen. Anlass ist der fünfte landesweite Sicherheitstag





Keine Winter- und Pfingstferien in Rheinland-Pfalz mehr : Ab 2024 wird es an Schulen längere Weihnachtsferien geben. Das gab das Bildungsministerium am Dienstag bekannt





: Ab 2024 wird es an Schulen längere Weihnachtsferien geben. Das gab das Bildungsministerium am Dienstag bekannt Satirepartei-Kandidat auf Wahlzettel in Heidelberg ganz oben: Bei der OB-Wahl am 6. November steht der Name von Björn Leuzinger („Die Partei“) ganz oben auf der Liste von insgesamt neun Kandidaten: Das ist das Ergebnis der Sitzung des Gemeindewahlausschusses

