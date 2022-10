Verstärkte Polizeikontrollen in Mannheim und der Region

Mannheim/Südwest. Anlässlich des fünften landesweiten Sicherheitstages hat das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag, 11. Oktober, eine Vielzahl von Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen in Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis geplant. Die Aktion ist eine länderübergreifende Kooperationsvereinbarung zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum und findet neben Baden-Württemberg ebenfalls in Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und im Saarland statt. Umfangreiche Einsatzmaßnahmen der Polizei sollen das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung festigen, heißt es in der Pressemitteilung des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg.

Dem stimmt der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz laut Mitteilung zu: „Denn unsere Polizei in Rheinland-Pfalz ist hilfsbereit und bürgerorientiert, begegnet Störern und Straftätern aber konsequent. So trägt sie dazu bei, den öffentlichen Raum für alle lebenswerter zu machen. Am Sicherheitstag werden nicht nur Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen, sondern auch Präventionsveranstaltungen durchgeführt.“ Durch Unterstützung der Bundespolizei, des Zolls und des benachbarten Auslandes werde außerdem die behördenübergreifende und internationale Zusammenarbeit gefestigt.

Zahl der Straftaten erneut zurückgegangen

Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl spricht für Baden-Württemberg, wo die Zahl der Straftaten im öffentlichen Raum im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen sei. „Das ist Ansporn und Motivation für uns, in unserem Engagement keinen Deut nachzulassen.“, fügt Strobl laut Mitteilung vom Dienstag hinzu. „In Baden-Württemberg werden Einsatzkräfte aller 13 regionalen Polizeipräsidien, des Polizeipräsidiums Einsatz und des Landeskriminalamts am Sicherheitstag teilnehmen.“

Neben der verstärkten Polizeikontrolle lädt das Polizeipräsidium Mannheim über seine Social-Media-Kanäle zu vielfältigen Informations- und Präventionsveranstaltungen in der Region ein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich über aktuelle Kriminalitätsphänomene wie beispielsweise Trickbetrug, Einbruchsschutz und Straftaten zum Nachteil älterer Menschen beraten lassen, heißt es in der Pressemitteilung.