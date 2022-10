Frau stirbt nach Unfall mit flüchtigem Verursacher auf A6 bei Mannheim

Mannheim. Einen Tag nach einem schweren Autounfall auf der Autobahn 6 zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim ist eine Frau gestorben. Die 29-Jährige ist ihren Verletzungen am Montagabend in einer Klinik erlegen, teilte die Polizei mit. Sie war am Sonntag Beifahrerin in einem Auto, das von einem Kastenwagen geschnitten wurde und in der Folge gegen eine Betonleitwand schleuderte. Der Unfallverursacher im Kastenwagen fuhr davon, die Polizei suchte nach Zeugen. Ein heranfahrender Autofahrer erkannte den Unfall zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Er verletzte sich ebenfalls schwer, der Mitfahrer der Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden von 30 000 Euro.

Im Rahmen der Unfallermittlungen sucht die Polizei weiterhin Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den weißen Kastenwagen geben können, welcher zuvor durch sein Fahrmanöver den Unfall auf der Strecke in Fahrtrichtung Heilbronn herbeigeführt hat. Hinweise werden unter Rufnummer 0621/47093-0 entgegengenommen.