Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Angehörige sprechen in TV-Sendung über Haftentlassung des mutmaßlichen Mörders: Die Haftentlassung eines 19-Jährigen, der wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilt worden ist, erhitzt die Gemüter. Jetzt sprechen die Mutter und die Schwester des Opfers im TV-Interview über ihren Schmerz und ihre Wut.

Deutsche Bahn setzt neuen Fahrplan auf: Der neue Fahrplan der Deutschen Bahn soll zahlreiche Verbesserungen bringen. Ab diesem Mittwoch sind die Daten verfügbar. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Green Tech kommt in den Musikpark Mannheim: Ursprünglich sollte das Innovationszentrum als Neubau im südlichen Teil des Glückstein-Quartiers errichtet werden, doch die Pläne haben sich geändert. Nun zieht Green Tech ins Gebäude des Musikpark Mannheim.

Warum Stefan Loibl so wichtig für die Adler Mannheim ist: Das Jahr in Schweden hat Adler-Stürmer Stefan Loibl zu einem kompletten Spieler reifen lassen. "Er ist jetzt ein Mann", lobt Trainer Bill Stewart den 26-Jährigen.

Bahn in Ludwigshafen zum Entgleisen gebracht: Unbekannte legen am Samstagabend Steine auf die Gleise in Rheingönheim und sorgen so für einen schweren Unfall. Der Vorfall könnte für die Täter drastische Folgen haben.

Groetzki freut sich auf die Rückkehr zur Nationalmannschaft: Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen feiert in Mannheim sein Comeback in der Handball-Nationalmannschaft. Am Donnerstag geht's gegen Schweden.

B44 in Mannheim nach Wasserrohrbruch wieder freigegeben: Die wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrte Seilerstraße in Mannheim (B 44) steht seit dem frühen Montagmorgen dem Verkehr wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Der Mann wurde vor dem Frankenthaler Landgericht verurteilt. © siMone Jakob

