Satirepartei-Kandidat auf Wahlzettel in Heidelberg ganz oben

Heidelberg. Bei der OB-Wahl am 6. November steht der Name von Björn Leuzinger („Die Partei“) ganz oben auf der Liste von insgesamt neun Kandidaten: Das ist das Ergebnis der Sitzung des Gemeindewahlausschusses, der am Dienstagmorgen tagte. Insgesamt zwölf Bewerbungen waren fristgerecht bis Montagabend eingegangen. Drei Bewerbungen hatten indes Mängel und wurden zurückgewiesen: Die drei Personen hatten nicht die notwendige Zahl von 150 Unterstützern nachweisen können. Der Name von Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) steht an Position drei hinter Bernd Zieger (Die Linke), auf Platz vier und fünf kommen Theresia Bauer (Grüne) und Sofia Leser (unabhängig). Die ersten vier Kandidatinnen und Kandidaten hatten ihre Unterlagen am 25. Juli vor der Leerung des Briefkastens um 7.30 Uhr eingeworfen. Da die Namen auf dem Wahlbogen nach Eingangszeit der Bewerbung aufgelistet werden, entschied das Los. Der stellvertretende Wahlleiter, Bürgermeister Wolfgang Erichson, zog unter den Augen des Wahlvorsitzenden und Ersten Bürgermeisters Jürgen Odszuck sowie den acht Beisitzern nacheinander blaue Umschläge, in denen die vier Namen standen. Im ersten Umschlag befand sich der Zettel mit dem Namen Leuzingers.

Das sind die neun zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber für die OB-Wahl in Heidelberg am 6. November: