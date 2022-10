Keine Winter- und Pfingstferien in Rheinland-Pfalz mehr

Rheinland-Pfalz. Künftig wird es an Schulen in Rheinland-Pfalz keine Winter- und Pfingstferien mehr geben. Dafür aber längere Weihnachtsferien, kündigte Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig am Dienstag an. „Mit der Neuregelung der sogenannten kleinen Ferien haben wir die Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien für die Schuljahre 2024/2025 bis 2029/2030 festgelegt.“ Damit reagiere sie auf Wünsche aus der Praxis, heißt es in einer Mitteilung des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums. „Mehr als 50 Behörden, Gremien, Institutionen und Verbände waren zuvor in einem breiten Anhörungsverfahren nach ihrer Meinung gefragt worden. Die eingegangenen Stellungnahmen zeigten eindeutig den Wunsch, künftig auf Winter- und Pfingstferien zu verzichten“, so Hubig weiter. Sechs bewegliche Ferientage würden weiterhin bleiben, über die die Schulgemeinschaften frei entscheiden können.

Freie Entscheidung über sogenannte kleine Ferien

Die Bundesländer können im Gegensatz zu den zentral über die Kultusministerkonferenz festgelegten Sommerferien, selbst über diese sogenannten kleinen Ferien entscheiden. Zuletzt wurde nach einem Anhörungsverfahren 2015 festgelegt, dass es in den Schuljahren 2017/2018 bis 2023/2024 zusätzlich zu den Herbst-, Weihnachts- und Osterferien auch Winter- oder Pfingstferien geben konnte, heißt es vom Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz.

„Zu dieser Regelung war es damals gekommen, um die lange Zeitspanne zwischen Weihnachts- und Osterferien oder zwischen Oster- und Sommerferien noch einmal zu unterbrechen. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass sich viele wieder die alte Regelung mit nur drei kleinen Ferien wünschen, so können künftig auch wieder längere Weihnachtsferien ermöglicht werden, denn diese waren in den vergangenen Jahren oftmals nur sehr kurz ausgefallen“, erklärte Hubig laut Mitteilung vom Dienstag.

Alle Daten zu den rheinland-pfälzischen Ferien sind hier abrufbar.