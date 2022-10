Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Panoramasteg für die Buga in der Feudenheimer Au in Mannheim ist komplett: Ein Meilenstein für die Vorbereitungen der Bundesgartenschau in Mannheim: Am Wochenende wurde der spektakuläre Panoramasteg in der Feudenheimer Au fertig - mit etwas Verspätung.

Die Serie hält auch gegen Bremerhaven: Adler Mannheim : Die Adler Mannheim besiegen am 9. Spieltag der DEL die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:0. Durch den Erfolg bauen sie ihre Serie auf sechs Siege in Folge aus und rücken auf den zweiten Tabellenplatz vor.

Vandalismus bei Derby zwischen SV Waldhof Während des Derbys zwischen dem SV Waldhof und dem 1. FC Saarbrücken hat es zwei Fälle von Vandalismus gegeben. Das teilte der Mannheimer Verein am Sonntag auf seinen Social-Media-Kanälen mit.

Peter Maffay "errockt" in Mannheim 400.000 Euro für Kinder: Das Charity-Event „Gemeinsam für unsere Kinder“ lockt 8800 Fans in die SAP Arena, die ein Konzert mit besonderem Geist erleben.

Spektakulärer Unfall bei Feuerwehrübung: Luftkissenboot kentert: Bei einer Feuerwehrübung vor der Edinger Kaimauer hat es einen spektakulären Unfall gegeben - der zum Glück glimpflich verlief. Das 75.000 Euro teure Luftkissenboot der Wehr ist gekentert, drei Feuerwehrmänner blieben unverletzt.

Zur Lichtmeile erleuchten in Mannheim gleich mehrere Vororte: Musik und Kultur an drei Abenden: In der Neckarstadt-West und -Ost, in Wohlgelegen und Herzogenried leuchteten zur Lichtmeile zwar weniger Lampen, dafür begeisterten die Stadtteile mit ihrer Vielfalt. Was war wo los?

Heidelberger Pfennigbasar strotzt schon wieder vor Spenden: Wenige Tage vor Beginn der Benefizveranstaltung auf dem Emmerstgrund platzt das Bürgerzentrum schon wieder aus vielen Nähten.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!