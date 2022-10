Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Waldhof Nach Kritik erkämpfte sich der Fußball-Drittligist mit viel Engagement einen verdienten 1:0-Derby-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken und wahrte zugleich seine weiße Weste im eigenen Stadion.

Lehrer, Schüler und Eltern demonstrieren in Mannheim für mehr Geld für die Bildung: "The BildungsLÄND first“ ist das Motto einer Demonstration, zu der der Mannheimer Gesamtelternbeirat und Lehrergewerkschaft GEW aufgerufen haben. Eine ihrer Sorgen: Zu wenig Vertretungslehrkräfte.

DHBW Mannheim begrüßt rund 1400 Erstsemester: Auf dem Campus des DHBW haben Studierende am Freitag ihren Studienstart gefeiert. Die Vielfalt an dualen Studiengängen ist groß - ebenso die Erwartungen und Ziele der Erstsemester.

Adler mit Herzlichkeit und Wermutstropfen: Die Adler Mannheim haben das Wiedersehen mit ihrem Ex-Torwart Dennis Endras für sich entschieden. Während dieser die Pleite sportlich fair nahm, mussten die Mannheimer dennoch eine bittere Pille schlucken.

Yannick Nagel aus Heidelberg ist jetzt Deutscher Meister im Sportklettern: Der 16-Jährige aus der Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) Mannheim lässt die Konkurrenz hinter sich und sicherte sich den Titel im Seilklettern.

Stricken lernen zwischen Büchern in Mannheim-Neckarau: Der Freundeskreis der Wilhelm-Wundt-Bücherei im Mannheimer Stadtteil Neckarau wirbt mit ungewöhnlichen Aktionen um neue Leser: Wie wär's zum Beispiel mit Stricken lernen oder Gemüsekunde mit Frau "Dicke Rübe"?

