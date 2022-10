Mannheimer Morgen Plus-Artikel Oktoberfest Vier Sekunden pro Maß Bier: Auf dem Mannheimer Oktoberfest wird schnell gezapft

Zum ersten Mal an einem neuen Standort und nach zwei Jahren Corona-Pause findet das Oktoberfest in Mannheim wieder statt. Zwar sind die meisten Abende schon ausverkauft, es gibt jedoch noch freie Plätze an einem attraktiven Abend