Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Immer mehr Covid-Fälle vor dem Sozialgericht Mannheim: Ist eine Corona-Erkrankung ein Arbeitsunfall? Sind erkrankte Kollegen an einer Infektion schuld? Werden Spätfolgen anerkannt? Diese Fragen beschäftigen zunehmend das Mannheimer Sozialgericht.

So wird der Abriss vorbereitet - am Ludwigshafener Rathaus-Center wird es ernst: Eine gigantische Betonplatte soll während der Abrissarbeiten einen Abwasserkanal schützen - doch diese muss erst hergestellt werden. Wie und wann die Stadt Ludwigshafen die Mammutaufgabe bewerkstelligen will.

Serie von sexuellen Belästigungen in Heidelberg Kurz nach einer Tat, konnte in der Heidelberger Innenstadt in Mann festgenommen werden, der seit Ende September mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll. Nun sucht die Polizei nach weiteren Opfern.

Brand in Mannheimer Schokoladenrösterei: In Mannheim ist am frühen Dienstagmorgen in einer Schokoladenrösterei in der Neckarvorlandstraße ein Feuer ausgebrochen. 30 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Schwelbrand zu löschen.

Ludwigshafener Kommissarin Lena Odenthal macht Jagd auf das Gold der Nibelungen: Viele haben nach dem Nibelungenschatz gesucht. Jetzt reihen sich auch Lena Odenthal und ihren Kollegin Johanna Stern in die illustre Reihe ein. Die Dreharbeiten zum 78. Ludwigshafen-"Tatort" haben begonnen.

Stadt Speyer stellt Witwe von Helmut Kohl wegen Grab ein Ultimatum: Maike Kohl-Richter reagiert nicht auf Schreiben der Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Es geht weiterhin darum, dass das Grab des Altkanzlers umzäunt und Video-überwacht ist.

Sinkende Corona-Inzidenzen in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis: Die 7-Tage-Inzidenz ist am Dienstag in Mannheim mit 167 Corona-Neuinfektionen auf 239,6 gesunken. So sieht die Lage nach dem Wochenende in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis aus.

Seckenheimer Wahrzeichen ist zurück: Der Zabbe-Brunnen ist in Seckenheim angekommen. Die Rückkehr des Brunnens hat eine lange Vorgeschichte.

