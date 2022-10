So wird der Abriss vorbereitet - am Ludwigshafener Rathaus-Center wird es ernst

Die vorbereitenden Arbeiten für den Abriss des Rathauses und des Rathaus-Centers in der Ludwigshafener Innenstadt werden in Kürze auch von außen deutlich wahrnehmbar sein. Im Bereich des Warenhofs West sind nach Angaben der Stadt besondere Vorkehrungen notwendig, weil dort später beim Abbruch schweres Gerät eingesetzt wird. Zum Schutz eines sogenannten Hauptsammlers, also eines großen

...