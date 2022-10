Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Nächster Nackenschlag: Mit dem 0:5 beim VfL Osnabrück setzt der SV Waldhof Mannheim eine weitere Negativmarke in dieser Saison und steht gegen Saarbrücken nun enorm unter Druck

Rendulic feiert Befreiungsschlag: Nach einem durchwachsenen Saisonstart schießt Borna Rendulic die Adler Mannheim zum 4:2-Sieg in Berlin. Am Sonntag will er im Heimspiel gegen Nürnberg an diese Leistung anknüpfen

Finale in Neustadt: Die neue Deutsche Weinkönigin heißt Katrin Lang und kommt aus dem Weinanbaugebiet Baden in Baden-Württemberg. Die 23-Jährige setzte sich gegen vier Mitbewerberinnen aus Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt durch

Mannheimer Hofgut Kirschgartshausen: Industriekleber auf dem Boden, kaputte Fensterscheiben, gelagerte Chemikalien: Wie geht es mit dem Mannheimer Hofgut Kirschgartshausen weiter? Ein Verein hat Ideen - aber für einige sind die Hürden wohl zu hoch

Gewerbeflächen in Ludwigshafen: Der Verband Region Rhein-Neckar hält an der Fläche neben dem Amazon-Logistikzentrum bei Ruchheim als Vorranggebiet für Industrie und Logistik fest - gegen den Willen der Stadt Ludwigshafen. Droht ein Rechtsstreit?

Verletzte Polizisten, kaputtes Auto: Ein 40-jähriger Autofahrer ohne Kennzeichen an seinem Pkw floh ab Zwingenberg über mehrere Autobahnen. Erst als er sein Fahrzeug in die Leitplanke steuerte, konnte die Polizei ihn stoppen

Von Monroe bis König Fußball: Die Streaming-Dienste bieten im Oktober einige hoch karätige Neuerscheinungen: Neben den letzten Folgen der Kultserie "The Walking Dead" und der vierten Staffel von "Babylon Berlin ist auch die Fußball-WM ein Thema

