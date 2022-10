Brunnen wieder am alten Standort

Der Zabbe-Brunnen ist in Seckenheim angekommen. Wie die Stadt Mannheim auf Anfrage dieser Redaktion bestätigte, steht das Bauwerk seit einigen Tagen wieder auf den Planken. Nach Angaben der Stadt war auch das Künstlerehepaar dabei, als die Plastik an ihren Platz gesetzt wurde. Nun stehen noch einige Restarbeiten an, die aber zügig erledigt sein könnten, so eine Sprecherin der Verwaltung. Eine offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) könnte sogar schon während der Kerwe stattfinden. „Hier laufen die Abstimmungen“, schreibt die Stadtsprecherin.

Die besagten Restarbeiten betreffen vor allem die Pflastersteine rund um den Fasswagen und die Platzierung der weiteren, kleineren Bestandteile des Zabbe-Brunnens – hierbei werden die Künstler laut Stadt stets einbezogen. „Sollten noch kleinere Beschädigungen vorliegen, werden diese ausgebessert“, so die Sprecherin weiter.

Lange Vorgeschichte

Wieder am alten Standort in Seckenheim: der Zabbe-Brunnen. © Privat

CDU-Stadträtin Marianne Seitz freut es, dass der Brunnen nun wieder im Ort zurück ist. Sie sei „fast ein wenig überrascht“, dass es nun doch so schnell ging. „Dank der Bürgerinitiative können wir uns jetzt freuen. Ohne ihr Engagement wäre das nicht denkbar gewesen“, sagt Seitz.

Die Rückkehr des Brunnens hat eine lange Vorgeschichte. Für die Neugestaltung der Ortsmitte wurde das Wahrzeichen abgebaut – und kehrte danach erst einmal nicht nach Seckenheim zurück. Dagegen formierte sich unter anderem besagte Bürgerinitiative, die am Ende auch erfolgreich war. Der Brunnen kehrt nun zurück, allerdings ohne Wasser. Auch der genaue Standort war bei mehreren Ortsterminen ein kontroverses Thema. Nun hat man sich auf einen Platz nahe der Bushaltestelle und des Gasthauses „Engel“ geeinigt.