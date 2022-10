Serie von sexuellen Belästigungen in Heidelberg - gibt es weitere Opfer?

Heidelberg. In Heidelberg ist am Samstagabend ein Mann festgenommen worden, der für eine Serie von sexuellen Belästigungen verantwortlich sein soll. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 18.30 Uhr am Bismarckplatz in einem Drogeriemarkt und fiel dort einer 16-Jährigen auf. Der 34-Jährige starrte die Jugendliche an und suchte Blickkontakt. Nachdem die 16-Jährige das Geschäft verlassen hatte, folgte er ihr und berührte sie unsittlich. Die junge Frau setzte sich lautstark zur Wehr, worauf der Täter lachend von ihr wegging. Kurze Zeit später wurde der Mann im Bereich des Bismarckplatzes festgenommen.

Weitere Taten in Heidelberger Innenstadt

Im Lauf der Ermittlungen konnte eine weitere Geschädigte ermittelt werden, die der Mann ebenfalls am Samstag auf offener Straße geküsst hatte. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der 34-Jährige seit Ende September in der Heidelberger Innenstadt mindestens zwei weitere Frauen sexuell belästigt hat. Der Täter wurde in eine Fachklinik überstellt.

Der 34-jährige Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,80 Meter groß, schlank, hat braune glatte Haare und einen Vollbart, zudem sonnengebräunte Haut und allgemein ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er trug laut Polizei dreckige Schuhe und eine rot-weiße Jacke.

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 bei der Polizei zu melden.