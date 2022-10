Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Der verkaufsoffene Sonntag in der Mannheimer Innenstadt fällt buchstäblich ins Wasser: Regen vermiest die Shopping-Laune in der Mannheimer Innenstadt. Was es in der Mannheimer Innenstadt zu entdecken gab

Täter flüchtet mit mehreren hundert Euro: Einem bewaffneten Unbekannten gelang es am Samstagabend in Schwetzingen einen Discounter auszurauben und dann zu fliehen. Die Polizei konnte den Flüchtigen nicht finden. Nun werden Zeugen um Hilfe gebeten

Fetziger Kafka für Jugendliche im Mannheimer Schnawwl: Franz Kafkas Roman "Der Verschollene" ist ein Fragment geblieben. Im Schnawwl hat Lara Kaiser damit erfolgreich ihr Regiedebüt bestritten, sie legt die 90 Schauspielminuten als launiges Gesellschaftsspiel an

Sagenhafte Burgen in der Metropolregion: Wer schon immer einmal eine Zeitreise ins Mittelalter unternehmen und die Welt der Ritter und Burgherren entdecken wollte, ist in unserer Region goldrichtig. Die Redaktion hat die schönsten und spannendsten Burgen und Ruinen zusammengetragen. Hier unsere Empfehlungen

