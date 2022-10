Brand in Mannheimer Schokoladenrösterei

Mannheim. In Mannheim ist am frühen Dienstagmorgen, gegen 4.10 Uhr, in einem Schokolade verarbeitenden Industriebetrieb in der Neckarvorlandstraße ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr kam es während der Produktion zu kleineren Schwelbränden in der Röstanlage und dem Abluftfilter des Betriebes. Das Unternehmen produziert Kakaopulver, - butter und -masse.

Die Mitarbeiter hatten bereits vor Ankunft der Feuerwehr das Gebäude geräumt. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz, um den Schwelbrand zu löschen, auch ein Löschboot war im Einsatz, um das Feuer in der Anlage am Neckarufer unter Kontrolle zu bekommen.

Die Produktmasse sei mit Schubkarren aus der Fabrik geholt worden, hieß es. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr konnten gegen 11 Uhr beendet werden. Die betroffenen Anlagenteile mussten alle von Hand unter schwerem Atemschutz ausgeräumt und abgelöscht werden. Die Firma bezifferte den Schaden auf mindestens 25 000 Euro. Der Grund für das Feuer sei noch unklar. Laut Feuerwehr entscheidet die Polizei nun, ob eine Ursachenermittlung eingeleitet wird.

Aufgrund des Brands kommt es vermutlich noch den ganzen Vormittag im Bereich Jungbusch und Innenstadt zu einer wahrnehmbaren Geruchsentwicklung nach angebrannter Schokolade.

Bereits vor einer Woche brach auf dem Werksgelände der Mannheimer Kakaobutter-Firma Olam Cocoa eine Maschine mit Eintrag ins Lüftungssystem in Brand geraten. (mit dpa)