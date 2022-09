Mannheimer Morgen Plus-Artikel Stadtleben Freiwilligentag in der Metropolregion: 1100 Pflanzen für die Buga

In Mannheim, Ludwigshafen und vielen anderen Orten in der Metropolregion wurde am Freiwilligentag angepackt. Im Hemshof sagten Kinder dem Müll den Kampf an, woanders stande soziale Projekte auf der Tagesordnung