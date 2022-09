Unbekannter überfallt Kiosk in Neckarstadt-West - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Unbekannter hat am Samstagmittag ein Kiosk in der Neckarstadt-West in Mannheim überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Täter gegen 12 Uhr den Verkaufsraum eines im Bereich Riedfeldstraße/Ackerstraße befindlichen Kiosks. Hier forderte er mit einem Messer von der Angestellten, dass sie die Kasse öffnen solle. Nachdem die Angestellte der Forderung und die Kasse öffnete, entnahm der Täter daraus die Tageseinnahmen in Höhe von circa 350 Euro. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Ergebnis.

Der Täter wird wird als männlich beschrieben, ist etwa 25-30 Jahre alt, 1.75-1.80 Meter groß, normale Statur und trug eine schwarze Nike-Regenjacke mit Kapuze, helle Jeans, weiße Sneaker, eine schwarze Base-Cap und einen schwarzen Mundnasenschutz.

Zeugen oder Anwohner, welche sich zur Tatzeit im oben genannten Bereich aufhielten und Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/ 174-4444 in Verbindung zu setzen.