Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Schüssen auf Katze - Luftgewehr wird nicht untersucht: Im Falle der Mannheimer Katze, in deren Auge ein Projektil steckte, sind Hinweise auf einen Schützen eingegangen. Trotzdem wird die Waffe nun nicht untersucht.

Wer schießt die Tore? Martinovic fehlt SV Waldhof Der SV Waldhof muss am Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden auf den erkrankten Mittelstürmer Dominik Martinovic verzichten. Trainer Christian Neidhart hat zwei Alternativen.

Entscheidung über Waldhof-Stadion fällt nicht vor November: Ob das Carl-Benz-Stadion saniert wird oder ein Neubau an einem anderen Ort kommt, bleibt noch eine ganze Weile offen. Die für nächste Woche erwarteten ersten Ergebnisse soll es frühestens in zwei Monaten geben.

Was bei der Eröffnung des Supermarkts in Mannheim-Franklin los war: Der lang ersehnte Interims-Supermarkt in Mannheims jüngstem Stadtteil Franklin ist nun auch offiziell eröffnet - sehr zur Freude der Anwohnerinnen und Anwohner.

Mit Masken in den Herbst - das sind die neuen Corona-Regeln: Das Ende des Sommers naht - und mit dem Rückgang der Corona-Fälle scheint es vorerst vorbei zu sein. In dieser Situation macht der Bundesrat den Weg frei für neue Auflagen.

Sind zwei Kinder die Verursacher einer Brandserie in Zuzenhausen: Unter anderem sollen die strafunmündigen Kinder eine Scheune in Brand gesetzt haben. Da das Feuer auch ein angrenzendes Wohnhaus beschädigte, beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 300.000 Euro

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!