Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Bahn-Strecke von Frankfurt nach Mannheim 2024 für fünf Monate gesperrt: Einschränkungen für Kunden lassen sich nicht vermeiden, heißt es vonseiten der Bahn. Gleichzeitig gibt das Unternehmen bekannt, wie die ausfallenden Züge ersetzt werden sollen

Polizeieinsatz auf Mannheimer Marktplatz: Waren Schläge mitverantwortlich für den Tod?: Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz Anfang Mai am Mannheimer Marktplatz hat die Staatsanwaltschaft nun weitere Details zur Untersuchung des Vorfalls bekannt gegeben

Jobs for Future Mannheim: Zwischen Give-aways und Ausbildung: Rund 300 Aussteller stellen sich an 822 Ständen in der Maimarkthalle vor. Bei der Jobs for Future finden Interessierte alle Informationen zum Traumjob oder zur Ausbildung

Adler-Verteidiger Donovan: „Kann besser rückwärts Schlittschuhlaufen als vorwärts“: Der Offensivverteidiger soll bei den Adlern das Powerplay ankurbeln. Im Interview verrät er, was er kann und warum er sich entschlossen hat, kein Stürmer zu sein

Wiesbadens Trainer Kauczinski: „Waldhof ist ein Team mit Feuer“: Am Samstag tritt der SV Waldhof gegen den formstarken SV Wehen Wiesbaden an. Im Interview spricht Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski über das Topspiel und seine Favoriten auf den Aufstieg

Mehr jugendliche Cannabis-Konsumenten in Ludwigshafen seit Ausbruch der Pandemie : Die Ludwigshafener Drogenhilfe feiert ihr 50. Jubiläum.Die Abteilung betreut jährlich bis zu 650 Betroffene. Eine Sprecherin berichtet, welche Drogen in der Szene derzeit besonders gefragt sind

Die Ludwigshafener Drogenhilfe feiert ihr 50. Jubiläum.Die Abteilung betreut jährlich bis zu 650 Betroffene. Eine Sprecherin berichtet, welche Drogen in der Szene derzeit besonders gefragt sind

Heidelberger Prominent - Streit um Facebook-Post geht weiter: Hat der frühere Betriebsratsvorsitzende des Heidelberger Dosierpumpenherstellers Prominent Kollegen in einem Facebook-Post beleidigt? Ja, sagt das Unternehmen und hat den Mann deshalb rausgeworfen. Der hat die Vorwürfe nun vor dem Heidelberger Arbeitsgericht zurückgewiesen - und spricht von einem Missverständnis

Die jetzt angekündigte Preiserhöhung bei der Bahn um 1,9 Prozent bedeutet den höchsten Aufschlag seit 2012.

