Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

MVV erhöht Wasserpreis in Mannheim: Für MVV-Kunden wird es teurer. Das Mannheimer Unternehmen kündigt an, ab Oktober die Wasserpreise zu erhöhen - und benennt, mit was ein Drei-Personen-Haushalt künftig rechnen muss.

Kreuzung in Mannheimer Innenstadt gesperrt: Weil mehrere Leitungen erneuert werden müssen, sperrt die MVV ab Mittwoch in den Quadraten eine Kreuzung. Für Verkehrsteilnehmer kommt es zu Einschränkungen. Hier erfahren Sie, welche Umleitungen es gibt.

Heidelberger Drei-Euro-Ticket verkauft sich gut: Seit Mitte August kann man es als Heidelberger kaufen, seit 1. September damit in Bus und Bahn unterwegs sein: Das Drei-Euro-Monatsticket für den ÖPNV kommt gut an. Laut Mitteilung haben bereits 1500 Neukunden die Monatskarte gebucht.

So war das Die Ärzte-Konzert auf dem Maimarkt: Farin Urlaub, Bela B und Rod glänzen nicht nur mit ihrer Hitparade, sondern auch als Spaßvögel. Aus Einem kleinen Fauxpas zu Konzertbeginn wird ein Running Gag.

Holger Vier will Bürgermeister in Edingen-Neckarhausen werden: Der Ladenburger Unternehmer tritt bei der Bürgermeisterwahl als parteiloser Kandidat an. Im Gespräch erzählt er, was ihn noch immer mit der Gemeinde verbindet.

Die Massen auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt feiern seit 6 Uhr: Weinschorle und „Lewwerworschd“ - seit Montagmorgen strömen die Menschen auf den Dürkheimer Wurstmarkt. Auch eine ehemalige Weinkönigin griff zum Miko und brachte Mundart und Gesang zusammen.

Großes Defizit trotz vielen Besuchern: Die Gemeinde Heddesheim meldet mehr als 270.000 Badegäste in der jetzt zu Ende gegangenen Sommersaison am See. Gereicht haben die Einnahmen trotzdem nicht, es bleibt ein ziemliches Defizit.

